Biancaneve: Greta Gerwig in lizza per scrivere il live action?

Secondo nuovi rumors, Greta Gerwig sarebbe stata proposta per scrivere la sceneggiatura di Biancaneve, il live action che Disney ha in progetto.

Il remake live action di Biancaneve è uno dei tanti progetti in ballo in Disney e sembra che lo studio stia pensando di affidare a Greta Gerwig la sceneggiatura del film.

Secondo The DisInsider, Greta Gerwig sarebbe stata scelta come sceneggiatrice per il film live action Biancaneve. Le voci riportate dicono che la regista e sceneggiatrice è stata coinvolta nella stesura già da un po' di tempo e pare abbia già preparato una bozza per il progetto. Ci sarà, quindi, davvero il suo tocco nella sceneggiatura di questo nuovo remake Disney? Aspettiamo la conferma certa dagli studios ma, se sarà così, c'è da aspettarsi qualcosa di speciale per questo live action.

Ricordiamo che Greta Gerwig negli ultimi anni ha ottenuto un grande successo a Hollywood, in particolare con Lady Bird del 2017 e l'adattamento di Piccole Donne del 2019, di cui ha curato sia la sceneggiatura che la regia. I due film hanno ottenuto un grande successo di critica e Piccole donne è stato anche nominato agli Oscar per il miglior film e la migliore sceneggiatura non originale.

Più di recente, la regista è stata reclutata per scrivere un film live-action su Barbie e in seguito è stato confermato che dirigerà anche il progetto, che vedrà come protagonista Margot Robbie.

Per quanto riguarda il live action di Biancaneve, sappiamo che Disney ha già trovato le protagoniste, ovvero Rachel Zegler per il ruolo del protagonista e Gal Gadot come la Regina Cattiva. Non ci resta che aspettare di avere qualche notizia in più e, soprattutto, di sapere quando uscirà il nuovo film.

