Biancaneve, Disney risponde alle critiche di Peter Dinklage: "Eviteremo gli stereotipi"

Un portavoce della Disney ha risposto alle critiche di Peter Dinklage rivolte al progetto di realizzare un nuovo film live-action dedicato a Biancaneve. L'attore aveva bocciato il remake della storia sostenendo che fosse una storia retrograda che mostrava in modo scorretto i nani.

Peter Dinklage, durante il podcast condotto da Marc Maron, aveva dichiarato che era rimasto sorpreso dalle notizie, in cui notava molta ipocrisia, che Disney avesse assunto un'attrice latina per il ruolo di Biancaneve dimostrando attenzione per la diversità e un atteggiamento progressista pur continuando a proporre la storia di sette nani.

Disney ha ora risposto dichiarando: "Per evitare di dare nuova forza agli stereotipi proposti nel film animato originale, stiamo avendo un nuovo approccio nei confronti di questi sette personaggi e abbiamo come consulenti dei membri della comunità delle persone affette da nanismo. Non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli quando inizierà la produzione del film dopo un lungo periodo dedicato allo sviluppo del progetto".

Le protagoniste del film saranno Rachel Zegler nel ruolo di Biancaneve e Gal Gadot che sarà la strega cattiva. Lo sviluppo del lungometraggio è in corso da tre anni e, secondo quanto dichiarato dallo studio, fin dall'inizio si è valutato attentamente il modo di rappresentare i sette nani presenti nel classico d'animazione nella nuova versione cinematografica.

Nel cast ci sarà anche Andrew Burnap e le canzoni originali saranno composte da Benj Pasek e Justin Paul.