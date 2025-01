Bianca Guaccero: chi è l'ex marito e perché hanno divorziato

Va in onda questa sera su Rai 1 Dalla strada al palco, condotto da Nek e Bianca Guaccero. Dopo un periodo di stop, la conduttrice è tornata in tv in grande spolvero: prima come concorrente, e vincitrice, di Ballando Con Le Stelle, poi con altri impegni televisivi, tra cui, a partire dall'11 febbraio, la conduzione del PrimaFestival insieme a Gabriele Corsi e Mariasole Pollio.

La storia con Giovanni Pernice

Il tatuaggio di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice

Negli ultimi mesi inoltre, la Guaccero è stata protagonista di una storia d'amore a cui il pubblico si è presto affezionato: durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle infatti, Bianca Guaccero è entrata mamma single e ne è uscita in coppia con il suo ballerino, Giovanni Pernice. I due si sono aggiudicati l'edizione 2024 del programma, per poi tatuarsi il giorno della vittoria.

Dario Acocella: chi è l'ex marito di Bianca Guaccero

In amore, però, non son sempre state rose e fiori per lei.

Bianca Guaccero era sposata con il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction Capri. I due si erano sposati nel 2013; l'anno seguente era nata la figlia Alice. Nel 2017 però, in gran riserbo, la coppia si separa.

È proprio Acocella a renderlo pubblico con un post Facebook, in risposta alle voci che circolavano: "La mia relazione con la mia ex moglie Bianca è terminata ad aprile, dunque non siamo in crisi, non siamo in nessun momento difficile, né tantomeno abitiamo più sotto lo stesso tetto. Semplicemente e serenamente, non siamo più insieme da oltre sei mesi".

La Guaccero a sua volta, dichiarò a Diva e Donna che "Può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile. Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto". Una separazione consensuale quindi, così da preservare il benessere della figlia Alice.

Prima di sposare Dario Acocella, Bianca è stata legata sentimentalmente all'ex calciatore Nicola Ventola dal 1996 al 2001. I due si lasciarono in buoni rapporti e lo sono ancora, come testimoniano i frequenti scambi social.