BIA: la nuova serie originale da stasera su Disney Channel!

Da stasera su Disney Channel arriva BIA, la nuova serie teenager tra musica, creatività e social network.

Prodotta in collaborazione con Disney Channel Europa, Middle East e Africa e girata a Buenos Aires, la serie segue le vicende di Bia Urquiza, una ragazza di 16 anni creativa, solare e piena di immaginazione, che esprime se stessa attraverso l'arte e il disegno. Insieme ai suoi amici vivrà nuove avventure, si innamorerà e imparerà ad affrontare gli ostacoli, ma anche a scoprire l'importanza e la bellezza della vita.

Fanno da sfondo alle vicende il Fundom e il Laix, due network digitali rivali, molto diversi tra di loro. Il primo sarà un luogo di crescita ed espressione dei propri valori, informale e divertente, mentre il Laix avrà come obiettivo il successo e la fama a tutti i costi... Una storia perfettamente bilanciata tra tematiche moderne ed emozionanti vicende familiari e relazionali, capaci fin da subito di creare un forte legame con il pubblico.

Particolarmente rilevante è anche la musica, che ne scandisce i momenti più importanti. 20 canzoni originali, infatti, fanno parte di una strepitosa colonna sonora, già disponibile in digitale per streaming e download. La serie BIA, diretta da Jorge Bechara e Daniel De Filippo e prodotta da Pegsa e Non Stop, ha un cast internazionale, con attori provenienti da tutto il mondo: la protagonista è interpretata dall'attrice brasiliana Isabela Souza e i suoi amici da attori spagnoli, messicani, argentini, colombiani e venezuelani. Fa parte del cast anche Giulia Guerrini, l'attrice italiana già nota ai fan di Disney Channel per la sua partecipazione a serie di successo come Alex & Co. e Monica Chef.