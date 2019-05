BH90210: annunciata la data della première e nuovi dettagli sulla serie

BH90210 è la nuova serie limitata che riunisce il cast di Beverly Hills, 90210 e il promo diffuso online mostra le star di nuovo insieme e svela che gli episodi debutteranno sugli schermi americani il 7 agosto.

Jennie Garth e Tori Spelling, ideatrici del progetto, hanno inoltre svelato nuovi dettagli di ciò che possono attendersi i fan da questo revival un po' atipico.

Il video mostra Shannen Doherty (Brenda Walsh), Tori Spelling (Donna Martin), Jennie Garth (Kelly Taylor), Ian Ziering (Steve Sanders), Jason Priestley (Brandon Walsh) e Brian Austin Green (David Silver) mentre leggono il copione del pilot e si divertono tra selfie e sorrisi.

Ecco il video:

Tori e Jennie, intervistate da Entertainment Weekly, hanno quindi spiegato di aver sviluppato il concetto alla base del progetto televisivo insieme a Chris Alberghini e Mike Chessler, pensando a come poter differenziare la nuova serie dal reboot andato in onda su The CW. Garth ha sottolineato: "La premessa dello show è che si tratta dei personaggi dietro ai personaggi, si svolge dentro la vita delle persone che hanno recitato in questi ruoli per dieci anni e si tratta di ritornare insieme. Rendere giustizia a quello show è davvero difficile con un reboot, quindi non volevamo nemmeno provarci. Volevamo proporre una prospettiva totalmente diversa e fresca, e al tempo stesso onorare lo show e rendere omaggio a tutti i personaggi che i fan ameranno realmente".

Jennie ha inoltre aggiunto che in caso di una seconda stagione ci si addentrerà maggiormente nella parte reboot, mentre queste prime puntate mostreranno gli attori che si ritrovano per riportare sugli schermi Beverly Hills, 90210.

La versione "sopra le righe" dei membri del cast avranno degli elementi legati alla realtà, ma riveduta per offrirne una versione inventata. Tori Spelling, nello show, sarà sposata e avrà molti figli, dovendo affrontare l'attenzione mediatica. La versione televisiva di Jennie, invece, sarà una donna di quaranta anni sposata più volte, oltre a dover affrontare le paure che risalgono a quando era una giovane ragazza.

Gli attori hanno condiviso molti aneddoti e hanno parlato delle proprie esperienze, quasi come se fossero impegnati in alcune sedute di psicoterapia, e questi dettagli hanno contribuito a ideare gli script.

Tori e Jennie, invece, non hanno voluto parlare di come si affronterà la morte di Luke Perry e hanno spiegato di non aver mai pensato all'idea di cancellare il progetto perché l'interprete di Dylan stava lavorando con loro ed era felice all'idea che venisse realizzato.

Nello show che debutterà in estate, infine, ci saranno alcuni luoghi iconici della serie cult come il Peach Pit e altri elementi tratti dal primo capitolo della storia dei personaggi.