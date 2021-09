Beyoncé canta Moon River nello spot ispirato a Colazione da Tiffany (VIDEO)

Beyoncé e Jay-Z sono i protagonisti dello spot di Tiffany & Co. ispirato a Colazione da Tiffany, in cui la popstar canta Moon River, proprio come faceva Audrey Hepburn.

Nel nuovo spot di Tiffany & Co., nato per promuovere la campagna About Love, Beyoncé suona al pianoforte e canta Moon River, omaggiando Colazione da Tiffany e Holly Golightly, il personaggio interpretato Audrey Hepburn nel film del 1961 diretto da da Blake Edwards e interpretato anche da George Peppard.

A fine agosto, Beyoncé e Jay-Z hanno annunciato di essere i nuovi ambasciatori della campagna About Love di Tiffany & Co. Nelle scorse ore, la coppia ha rilasciato la visual ufficiale della campagna. Il cortometraggio è stato diretto da Emmanuel Adjei all'Orum House, una casa di tre piani che si affaccia su Los Angeles. Vediamo quindi Jay-Z che usa una macchina da scrivere mentre guarda un video della sua musa. Poi ci sono momenti più stravaganti della coppia che si abbraccia, stappa champagne e, naturalmente, sfoggia diversi gioielli di Tiffany.

La pop star evoca Holly Golightly, l'iconico personaggio interpretato 60 anni fa da Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, indossando un vestito arruffato e un tubino nero mentre suo marito indossa la leggendaria spilla Bird on a Rock di Tiffany, reinventata sotto forma di gemelli. La spilla è stata originariamente disegnata dal designer di gioielli Jean Schlumberger. Oltre allo spot ufficiale della campagna, la coppia ha anche condiviso un video del dietro le quinte, in cui scopriamo come tutto è stato creato. Sono diverse clip dal set in cui si possono vedere Beyoncé e Jay-Z mentre si preparano per ogni ripresa e salutano Blue Ivy, la loro primogenita di 9 anni. La coppia ha avuto anche due gemelli, Rumi e Sir, di un anno.

Beyoncé e Jay-Z hanno annunciato che, inoltre, stanno collaborando anche per la borsa di studio About Love. In collaborazione con Tiffany & Co., le iniziative filantropiche della coppia, BeyGOOD e la Shawn Carter Foundation, offrono lezioni agli studenti che frequentano le Historically Black Colleges and Universities (HBCU), ovvero università storicamente afroamericane, a servizio delle minoranze. L'importo totale è di 2 milioni di dollari, che saranno distribuiti tra gli studenti che perseguono i campi artistici e creativi nelle seguenti scuole private e statali: Lincoln University in Pennsylvania, Norfolk State University in Virginia, Bennett College in North Carolina, University of Arkansas Pine Bluff e Central State Università dell'Ohio.