Beyoncé a Coachella: il documentario su Netflix il 17 aprile!

Lemonade: occhio che arriva Beyoncé

Netflix ha anticipato via social l'arrivo del documentario sulla performance di Beyoncé a Coachella per il 17 aprile. Almeno è ciò che si evince dal misterioso post apparso su Twitter in cui compare la scritta Homecoming con l'indicazione del 17 aprile. La scritta, nera su sfondo giallo, presenta alcuni caratteri greci.

Il tweet non menziona in alcun modo Beyoncé, ma la diva del pop ha una collezione di moda chiamata "Homecoming" che presenta caratteri greci nel marchio, inoltre lo scorso anno ha lanciato un programma chiamato "Homecoming Scholars Award Program", per fornire borse di studio di 25.000 dollari per frequentare quattro storici College e Università afroamericane a studenti meritevoli.

Lo scorso anno Beyoncé ha fatto la storia del Coachella come prima donna di colore headline del festival musicale. La cantante ha aperto il concerto con la sua hit Crazy in Love accompagnata da una banda in stile New Orleans, indossando una felpa gialla con stampate le lettere greche Beta Delta Kappa. La felpa era un riferimento alle Divine Nine, le cinque confraternite afroamericane maschili e le quattro femminili.

