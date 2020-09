Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills: Eddie Murphy le sue battute improvvisate

Molte della battute di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills furono totalmente improvvisate dall'attore, il quale era appena divenuto il protagonista del film a due settimane dal via alle riprese dopo l'abbandono di Sylvester Stallone.

Dopo alcune settimane Murphy era pressoché stravolto dalle riprese delle sequenze della stazione di polizia, la troupe era solita offrirgli del caffè, ma lui si rifiutava sempre di berlo perché non assumeva droghe di qualsiasi tipo. Alla fine cedette e bevve piccoli sorsi di caffè per restare sveglio: non essendo abituato alla caffeina si eccitò moltissimo e improvvisò il monologo dei "super-poliziotti".

Eddie Murphy in Beverly Hills Cop

Eddie Murphy, John Ashton e il giudice Reinhold hanno improvvisato la maggior parte delle battute comiche presenti nella pellicola. Letteralmente centinaia di riprese sono state rovinate dai membri del cast, della troupe o dal regista a causa delle loro risate sul set.

Durante il celebre monologo dei "super-poliziotti" di Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills, Ashton si pizzica forte il viso e guarda in basso con apparente frustrazione per tentare di non ridere mentre Reinhold si mette una mano in tasca pizzicandosi con forza la gamba destra, cercando di trattenersi.