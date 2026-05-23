Beverly Hills Cop: Axel Foley e le banane nel tubo di scappamento, ecco cosa succede davvero

Uno dei titoli più amati della filmografia di Eddie Murphy, Beverly Hills Cop - Un Piedipiatti A Beverly Hills torna oggi in seconda serata su Italia 1. Il lungometraggio con protagonista Eddie Murphy nel ruolo dell'irriverente detective Axel Foley è diventato una pietra miliare del cinema d'azione-comico.

La combinazione di umorismo, action e una colonna sonora accattivante lo ha reso un successo immediato, consolidando la presenza di Eddie Murphy come una delle star più importanti del decennio. L'atteggiamento spavaldo e carismatico di Foley, insieme al suo stile distintivo, ha influenzato film e serie tv, rendendo Beverly Hills Cop uno dei film simbolo degli anni '80 grazie ad alcune sequenze immortali.

Beverly Hills Cop: Eddie Murphy insieme alle agenti che lo pedinano

Un trucco che viola le leggi della fisica, ma fa molto ridere

In uno di momenti più esilaranti del film l'astuto e Axel Foley riesce a seminare i due poliziotti incaricati di pedinarlo, Taggart (John Ashton) e Rosewood (Judge Reinhold) con l'aiuto di un cameriere. Mentre quest'ultimo distrae gli agenti consegnandogli del cibo Foley infila due banane nel tubo di scappamento per poi partire in quarta su una decappottabile. Gli agenti mettono subito in moto, ma l'auto si blocca peer via delle banane. Ma vi siete mai chiesti se quel trucco cinematografico funzionerebbe davvero nella realtà?

Le banane e il panico generato negli Stati Uniti

Facciamo chiarezza una volta per tutte. Due banane non sono in grado di intasare un'auto moderna, ma neppure una degli anni '80 perché la pressione dei gas di scarico generata da un motore a combustione è incredibilmente potente. Di fatto, girando la chiave dell'accensione e premendo l'acceleratore, la pressione accumulata nel tubo di scappamento espellerebbe la frutta a grandissima velocità, sparandola fuori come un proiettile. Nel caso remoto che la banana si appiccicasse al tubo affogando il motore basterebbe rimuoverla per vedere l'auto ripartire senza alcun danno.

Nonostante ciò nei mesi successivi all'uscita Beverly Hills Cop ha creato un pericoloso effetto simulazione negli USA. In varie città i dipartimenti di polizia di diverse città hanno registrato un'autentica ondata di atti vandalici, con migliaia di ragazzini che saccheggiavano i reparti ortofrutticoli dei supermercati per intasare i tubi di scappamento delle auto dei vicini o delle vetture della polizia locale. Un trend che costrinse molti meccanici dell'epoca a fare le ore piccole per ripulire i condotti di scarico dai resti di frutta bruciacchiata.

Trama completa di Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills

Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills segue Axel Foley, un giovane detective di Detroit che si reca a Beverly Hills per indagare sull'omicidio del suo migliore amico. Lontano dal suo ambiente, Axel si scontra con la rigida polizia locale e usa il suo approccio non convenzionale per smascherare una rete di criminali legati al traffico di droga e riciclaggio di denaro. Combinando azione e comicità, il film si muove con Axel mentre sfida le regole e si fa strada nella ricca e sofisticata Beverly Hills per risolvere il caso, facendo i conti con un contesto sociale lontano dalla sua indole.

Diretto da Martin Brest, in un primo tempo Beverly Hills Cop ha visto coinvolto nello sviluppo Sylvester Stallone che però ben presto abbandonò il film. L'interprete di Rocky aspirava a toni ben più violenti e realistici rispetto all'esito finale ottenuto grazie alla comicità travolgente di Eddie Murphy.