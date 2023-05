Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2, trama e cast del film con Eddie Murphy

Stasera, 22 maggio 2023, alle 21:05, su Canale 20 Mediaset sarà trasmesso Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2, un film statunitense del 1987. La pellicola con Eddie Murphy è stata diretta da Tony Scott e scritta da Larry Ferguson e Warren Skaaren. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2: Trama

Alex Foley, un poliziotto afroamericano di Detroit, noto per la sua simpatia ed efficienza, conta nella polizia californiana tre ottimi amici: Billy Rosewood, John Taggart e Andrew Bogomil. Un giorno uno di questi, impegnato in una delicata e pericolosa indagine su gente di malaffare, viene gravemente ferito da una seducente dama in nero. Axel si trasferisce, all'insaputa del suo diretto capo, a Beverly Hills per scoprire i motivi dell'aggressione subita dall'amico.

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2: Curiosità

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2 è stato distribuito in Italia il 20 maggio 1987. Le riprese del film si sono svolte dal 10 Novembre 1986 all'1 Gennaio 1970 negli Stati Uniti.

Del film Beverly Hills Cop - Un piedipiatti a Beverly Hills sono stati realizzati due sequel (uno nell'84 e uno nel '94) Le tre pellicole sono state interpretate da Eddie Murphy.

Location: Come il suo predecessore, gran parte del film è stato girato a Beverly Hills, California. Alcune scene sono state anche girate a Detroit, città natale di Axel Foley.

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills 2: Interpreti e personaggi