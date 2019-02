Beverly Hills, 90210: Tori Spelling conferma la nuova stagione senza Brenda!

Finalmente è ufficiale: il revival di Beverly Hills 90210 sta per arrivare! Tori Spelling, una delle protagoniste indiscusse della serie originale degli anni '90, ha confermato la notizia durante un'intervista in cui ha dichiarato "Ho forse confermato qualcosa che non era già risaputo?".

L'interprete di Donna ha dichiarato, commentando una nuova foto del cast:

"Stavamo prendendo un caffè tra i vari incontri, è confermato, faremo un nuovo Beverly Hills, 90210. Il gruppo tornerà insieme e interpreteremo versioni 'esagerate' di noi stessi. I fan saranno sorpresi, alterneremo questi momenti a scene dello show. Ci sarà il cast intero, o quasi."

Quasi tutti torneranno per il revival, anche Luke Perry, interprete di Dylan McKay che "farà più episodi possibile", visto che al momento sta girando Riverdale. Dubbi invece sulla presenza di Shannen Doherty, volto storico di Brenda Walsh. Tori ha commentato:

"Il resto del cast la vorrebbe tantissimo, anche se non c'è ancora nessuna notizia a riguardo. Se ci stai guardando, ci piacerebbe davvero averti qui con noi."

Beverly Hills, 90210, creato da Darren Star e prodotto da Aaron Spelling, è divenuto un fenomeno pop sensazionale durante la messa in onda dal 1990 al 2000 su Fox. CW ha lanciato il reboot 90210, in onda per cinque stagioni dal 2008 al 2013. Pur avendo un cast nuovi di zecca, la serie ha visto alcune apparizioni dei membri del cast originale incluse Jennie Garth, Shannen Doherty e Tori Spelling. Beverly Hills, 90210 ha inoltre dato vita allo spinoff Melrose Place e alla soap ben poco longeva Models Inc.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!