Betty White in una delle sue ultime foto: “Era felice come sempre!"

"Betty White era felice", ha scritto Kiersten Mikelas nella didascalia della foto condivisa in quello che sarebbe stato il centesimo compleanno della leggenda dell'intrattenimento.

L'assistente di Betty White, Kiersten Mikelas, ha condiviso una delle ultime foto scattate all'icona della TV per celebrare quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. "Era radiosa, bella e felice come sempre", ha scritto la ragazza nella didascalia della foto, scattata il 20 dicembre, che è stata pubblicata sulla pagina Facebook ufficiale della star di Cuori senza età.

"Ciao a tutti! Sono Kiersten. L'assistente di Betty. In questo giorno speciale volevo condividere questa sua foto. È stata scattata il 20/12/21. Credo sia una delle ultime sue foto. Era radiosa, bella e felice come sempre. Grazie a tutti voi che fate cose gentili oggi e ogni giorno per rendere il mondo un posto migliore", ha scritto la Mikelas.

La star della televisione è morta il 31 dicembre all'età di 99 anni: aveva avuto un ictus sei giorni prima, il giorno di Natale. I fan sui social media hanno onorato l'attrice di "Golden Girls" in quello che sarebbe stato il suo compleanno storico con la #BettyWhiteChallenge: migliaia di utenti hanno donato cinque dollari a rifugi e soccorsi per animali, una causa che le stava molto a cuore.

La morte di Betty White è stata confermata il 31 dicembre 2021 dal suo agente e amico Jeff Witjas: "Anche se Betty stava per compiere 100 anni, pensavo che sarebbe vissuta per sempre. Mi mancherà terribilmente. Non credo che Betty abbia mai temuto di morire perché ha sempre voluto stare con il suo amato marito Allen Ludden. Credeva che si sarebbe riunita con lui".