Mentre Betty White si avvicina ai 100 anni di vita, Valerie Bertinelli ha condiviso un video contenente le papere più divertenti che hanno visto protagonista la sua co-star sul set di Hot in Cleveland.

Questa settimana il mondo del cinema e dello spettacolo internazionale ha celebrato Betty White in occasione del suo 99esimo compleanno. In particolare, Valerie Bertinelli ha deciso di omaggiare l'attrice con la quale ha condiviso il set dal 2010 al 2015, lasso di tempo in cui è andata in onda la sitcom Hot in Cleveland. Prodotto da Suzanne Martin (già ideatrice di Frasier e Ellen), lo show ha visto Bertinelli interpretare Melanie Moretti, una delle tre veterane dell'industria cinematografica di Los Angeles sulle cui vicende si concentra l'intera story-line, mentre White ha impersonato Elka Ostrovsky, l'anziana custode dell'appartamento di Cleveland in cui si trasferiscono le tre donne.

Per rendere omaggio all'esplosività e all'eterna giovinezza di Betty White, Bertinelli ha quindi ben pensato di pubblicare un video che racchiude gli errori più divertenti che hanno visto protagonista l'attrice durante le riprese della serie tv. "I bloopers di Betty sono i migliori bloopers. TI AMO Betty White! Buon compleanno mia dolce signora!", si legge nel post condiviso da Valerie Bertinelli. Nel post condiviso dalla stessa White attraverso il proprio account Instagram, si legge: "Ci crederesti ?! È il mio 99° compleanno, il che significa che posso stare sveglia fino a tardi senza chiedere il permesso a nessuno".

In una recente intervista rilasciata a PEOPLE, White ha spiegato come riesce a rimanere sempre positiva e a trovare il lato positivo della vita. "Non mi piace l'altro lato", ha detto White. "Il lato positivo è molto più divertente". L'attrice ha quindi aggiunto: "Sono benedetta da una buona salute. Quindi compiere 99 anni non è diverso dal compierne 98". Nonostante questo suo compleanno sia stato di "basso profilo" a causa dell'emergenza sanitaria, Betty White ha ammesso di non vedere l'ora di poter "far visita ai suoi amici intimi e portare cibo ai suoi amici animali". Infine, l'attrice ha spiegato come a farla andare così avanti con l'età sia stato il senso dell'umorismo: "Non bisogna prendersi troppo sul serio. Si può mentire agli altri ma non si può mentire a se stessi".