Betty White: i fan donano oltre 12 milioni di dollari a favore degli animali in suo onore

La raccolta fondi ideata per celebrare Betty White nel giorno in cui avrebbe dovuto compiere cento anni ha raggiunto oltre 12 milioni di dollari. L'attrice, per tutta la vita, è stata una grande attivista in campo animalista e ha parlato più volte del suo grande amore per gli animali, in particolare per i cani.

Il 17 gennaio è stata lanciata online la #BettyWhiteChallenge che su Meta, società che comprende Facebook e Instagram, ha raccolto oltre 12.7 milioni di dollari tramite i social.

Nel giorno del compleanno di Betty White oltre 26.000 persone hanno fatto una donazione, arrivando a quasi 900.000 dollari. Arrivati a venerdì, invece, oltre 390.000 persone hanno donato su Facebook e Instagram, arrivando a quota 12.7 milioni di dollari donati a favore di rifugi e strutture che si occupano di animali abbandonati o feriti.

La star di Cuori senza età, pochi giorni prima di morire, aveva registrato un video messaggio da usare sui social proprio in occasione del suo compleanno in cui ringraziava i fan per l'amore e il sostegno nel corso degli anni. Lo staff che si occupava della comunicazione dell'attrice ha quindi scritto condividendo il video: "Sapeva quanto fosse fortunata, sentiva l'amore e non l'ha mai dato per scontato. Penso sia appropriato condividerlo oggi come ringraziamento da parte di Betty per quanto avete fatto per gli animali".

Betty White era una grande sostenitrice dei diritti degli animali e ha sostenuto diverse attività come l'organizzazione Greater Los Angeles Zoo Association (GLAZA), che ha aiutato fin dall'apertura dello zoo avvenuta nel 1966 e dove aveva festeggiato il suo novantesimo compleanno. L'attrice aveva poi sostenuto la Morris Animal Foundation dal 1971 al 2013 e nel 2010 aveva compiuto una donazione che ha rappresentato l'inizio dell'iniziativa Betty White Wildlife Fund dopo il disastro della Deepwater Horizon, sostenendo economicamente oltre 30 studi scientifici sulla salute degli animali.