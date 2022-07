Better Call Saul: lo showrunner Peter Gould sulla sbalorditiva premiere di metà stagione

Dopo la premiere di metà stagione di Better Call Saul, ora sappiamo che è valsa la pena aspettare sei settimane prima di tornare all'amato show con Bob Odenkirk. Peter Gould, durante un'intervista recente, si è aperto a proposito di questo glorioso ritorno per poi fare una "rivelazione" sul finale della serie.

Better Call Saul 5: Bob Odenkirk e Rhea Seehorn nel finale di stagione

Con solo cinque episodi rimasti dell'amato spin-off di Breaking Bad, lo showrunner ha concesso un'intervista a The A.V. Club, al fine di parlare degli eventi di questo episodio e dell'impatto che avranno sulla conclusione della seguitissima serie statunitense.

"Quando abbiamo girato gli episodi di questa stagione tempo fa, non avevamo idea che ci sarebbe stata una pausa nel mezzo. Abbiamo solo pensato che l'episodio sette avesse un buon finale. Non sapevamo che avremmo fatto aspettare sei settimane alle persone per vedere l'altra parte", ha spiegato Peter Gould.

Better Call Saul 6: Bob Odenkirk in una scena dell'ultima stagione della serie

"Devo per forza dire una cosa a proposito di un episodio in particolare che vedrete presto: Vince Gilligan lo ha diretto e Gordon Smith lo ha scritto. È davvero speciale. Non vedo l'ora che il mondo intero veda l'ultima serie di episodi perché questo potrebbe essere il miglior lavoro che abbiamo mai fatto", ha concluso lo showrunner di Better Call Saul.