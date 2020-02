Better Call Saul 5, su Netflix in streaming da oggi

Jimmy McGill sta per diventare Saul Goodman: ecco il trailer di Better Call Saul 5, in arrivo il 24 febbraio su Netflix in streaming!

Better Call Saul arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo le puntate della quinta e penultima stagione della serie, spinoff di Breaking Bad intepretato da Bob Odenkirk.

La quinta stagione è molto attesa dai fan, anche perché il co-creatore di Better Call Saul, Peter Gould, ha recentemente rivelato che nelle puntate inedite appariranno dei volti conosciuti al centro della storia raccontata in Breaking Bad. La quarta stagione è andata in onda negli Stati Uniti da agosto a ottobre 2018, seguendo le conseguenze della morte di Chuck su McGill, il protagonista interpretato da Bob Odenkirk. Jimmy ha iniziato ad avvicinarsi al mondo del crimine, scelta che mette a rischio il suo futuro come avvocato e il rapporto con Kim (Rhea Seehorn).

Better Call Saul: Bob Odenkirk e Jonathan Banks nella quarta stagione

La sesta e ultima stagione sarà composta da 13 episodi che andranno in onda nel 2021. "Fin dall'inizio, speravamo di poter raccontare l'intera storia" ha svelato lo showrunner Peter Gould "Ci abbiamo provato con tutti i mezzi ad approdare alla fine di questi 63 episodi." Qualche tempo fa l'attore Giancarlo Esposito aveva svelato che il piano originario, per Better Call Saul, era realizzare sei stagioni. A quanto pare quella di AMC non sarà dunque una chiusura anticipata.

Better Call Saul 5 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a febbraio 2020 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.