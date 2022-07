Bette Midler criticata dai fan per un tweet definito "anti-trans"

Bette Midler è finita al centro di un acceso dibattito dopo aver twittato un messaggio per le "donne del mondo" che è stato definito "anti-trans" a causa del linguaggio usato dall'attrice in riferimento alle definizioni che il movimento woke ha iniziato ad usare negli ultimi anni per descrivere le donne.

La Midler, nota per essere attiva e piuttosto aperta su Twitter, lunedì ha scelto la piattaforma per esprimere la sua ira per il fatto che le donne, apparentemente, non vengono più chiamate "donne" da alcune persone: "Ci stanno spogliando dei nostri diritti sui nostri corpi, le nostre vite e persino il nostro nome!"

"Non ci chiamano più 'donne'; ci chiamano 'persone che partoriscono' o 'mestruatrici' e persino 'persone con vagine'! Non lasciate che vi cancellino! Ogni essere umano sulla terra è in debito con voi!", ha scritto la star nel suo tweet divenuto virale che ha totalizzato più di 80mila like.

Le critiche sono arrivate in fretta: l'attrice Siobhán McSweeney ha risposto succintamente dicendo che "questo non è vero", mentre la professoressa e autrice Chanda Prescod-Weinstein ha twittato che l'affermazione di Bette Midler è "straziante" perché "lo scopo del movimento contro l'aborto è cercare di controllare i corpi delle persone che sono state definite donne alla nascita, compresi gli uomini transessuali, e forzare le identità di genere e i ruoli di genere su tutti."