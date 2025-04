Bet: Netflix svela il trailer della serie tratta dal manga Kakegurui

Netflix ha condiviso online il trailer della serie Bet, tratta dal manga Kakegurui creato dall'autore Homura Kawamoto e dall'illustratore Toru Naomura.

Il progetto debutterà sulla piattaforma di streaming il 15 maggio e il video anticipa molte sequenze in anteprima.

Cosa racconterà Bet

La serie Bet avrà come protagonisti degli studenti di un collegio destinato ai figli dei genitori più influenti a livello globale, come politici e uomini d'affari. Tra i corridoi del liceo è tuttavia il gioco d'azzardo a determinare la gerarchia. Quando arriva la giovane Yumeko, la sua bravura nei vari giochi la fanno notare dal consiglio studentesco che decide di trovare un modo per bloccarla e sconfiggerla.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi e nel video si introducono i personaggi e i luoghi dove si svolgono gli eventi.

Ecco il trailer:

Il cast e i realizzatori della serie

Miku Martineau (Star Trek: Section 31) avrà il ruolo di Yumeko, e il cast è composto poi da Ayo Solanke (Clown in a Cornfield), Eve Edwards (The Bad Orphan, The Good Doctor), Clara Alexandrova (Alert: Missing Persons Unit, Danger In The Dorm), Hunter Cardinal (Scout), Anwen O'Driscoll (You Can Live Forever, The Bearded Girl), Aviva Mongillo (Workin' Moms, Don't Talk to Irene), e Ryan Sutherland (Nick Shorts).

Bet è una serie creata, diretta e prodotta da Simon Barry, già ideatore di Warrior Nun.

Il manga Kakegurui era stato adattato in una serie animata nel 2017, composta da due stagioni e che ha visto Saori Hayami impegnata come doppiatrice del personaggio di Yumeko Jabami. Nel 2019, invece, è stato realizzato un film live-action con star Minami Hamabe (Godzilla Minus One).

L'opera originale, composta da 18 volumi, è stata pubblicata in Italia da J-Pop a partire dal mese di ottobre 2017.