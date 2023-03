Berlino, Itziar Ituño e Najwa Nimri si uniscono al cast dello spinoff de La Casa di Carta

Berlino, lo spinoff de La Casa di Carta con protagonista il personaggio interpretato da Pedro Alonso, è pronto a ritrovare due volti della sua serie madre. Come annunciato in queste ore, Najwa Nimri e Itziar Ituño si uniscono infatti al cast dello show.

Raquel Murillo e Alicia Sierra stanno tornando; questo quanto anticipato dal profilo Facebook di Netflix con un post che ha letteralmente entusiasmato i fan de La Casa di Carta. Itziar Ituño e Najwa Nimri appariranno dunque in Berlino, prequel de La Casa di Carta che dovrebbe arrivare sulla piattaforma nel mese di dicembre.

Berlino, come riportato da Fotograms, si concentrerà sugli anni d'oro del personaggio interpretato da Pedro Alonso e racconterà una nuova storia legata al suo passato in otto episodi. Nel cast della serie Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández e Gioele Sanchez. Le riprese sono iniziate lo scorso ottobre a Parigi e sono attualmente in corso a Madrid.

La casa di carta: ecco Berlino nel primo trailer dello spin-off Netflix

I fan della serie creata da Álex Pina sono dunque pronti a ritrovare, accanto a Pedro Alonso, Najwa Nimri e Itziar Ituño. Negli episodi di Berlino, il protagonista si preparerà a mettere in atto una rapina incredibile: far sparire 44 milioni di dollari in gioielli. Non resta che attendere la data ufficiale per scoprire il passato di Berlino prima di quel presente che tutti conosciamo.