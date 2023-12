Berlino: le foto di Pedro Alonso a Roma, in vista dell'uscita su Netflix dello spin-off de La casa di carta

Pedro Alonso, insieme a Michelle Jenner e Tristán Ulloa, ha trascorso diversi giorni a Roma per la presentazione italiana della serie tv Berlino, lo spin-off de La casa di carta che debutterà il 29 dicembre solo su Netflix.

Alla vigilia della premiere della serie, in tarda sera, l'attore spagnolo Pedro Alonso si è immerso nella Fontana di Trevi davanti a una folla di fan increduli per uno shooting fotografico mirato a immortalare l'idea dell'eterna bellezza.

Il personaggio di Berlino, oltre ad essere un noto esteta, un nostalgico edonista con la passione per la bellezza, l'arte e i piaceri della vita, non ha mai perso occasione per manifestare il proprio amore per l'Italia, meta che fin da La Casa di Carta sceglie per trascorrere parte della sua vita, per la sua arte e per la sua musica.

Un omaggio all'Italia e a Roma ispirato alla celeberrima scena de La dolce vita di Fellini, che ricrea un immaginario che diviene nuovamente manifesto intramontabile della bellezza e della gioia di vivere italiana in tutto il mondo.