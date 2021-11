Beppe Vessicchio e i Trettrè: quando il Maestro era nel gruppo comico

Non tutti gli estimatori di Beppe Vessicchio sanno che il noto direttore d'orchestra ha fatto parte dei Trettrè: il trio si è formato a Napoli nella prima metà degli anni '70 e il musicista ha deciso di lasciarlo pochi anni dopo, poco prima che arrivasse il successo televisivo.

Attori comici e cabarettisti, il trio divenne famoso a Napoli nella prima metà degli anni '70 con loro in formazione c'era anche Beppe Vessicchio, come hanno ricordato Edoardo Romano e Mirko Setaro, ai microfoni di Rtl 102.5 News: "Per un certo periodo eravamo in quattro, c'era anche una ragazza, Amalia Detrumile. Beppe Vessicchio ha poi deciso di dedicarsi alla musica e quindi gli è subentrato Gino Cogliandro che aveva già fatto delle cose del gruppo, prima di trasferirsi a Stromboli. È tornato stabilmente con noi dopo alcuni anni". Beppe quindi abbandonò il gruppo prima che raggiungesse il successo televisivo: trovatosi a un bivio tra la carriera come attore comico e quella di musicista scelse la seconda. "Poi Vessicchio ha continuato ogni tanto a collaborare con noi e fu lui a scrivere la sigla di Italiani", hanno ricordato i due attori nel corso dell'intervista radiofonica.

I Trettrè senza Beppe Vessicchio

I Trettré, che il pubblico televisivo ha amato e apprezzato, era un gruppo formato da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano. Dopo aver avuto successo nei locali napoletani con spettacoli di cabaret, il trio approdò prima alla Rai, con la trasmissione Il barattolo e poi, nel 1983, a Mediaset, dove erano ospiti regolari della trasmissione comica Drive In, il programma televisivo ideato e scritto da Antonio Ricci andato in onda dal 1983 al 1988 su Italia 1. Dopo Drive In i Trettré parteciparono ad altre trasmissioni tra cui Cabaret per una notte, Il TG delle vacanze, Buona Domenica e Il gioco delle coppie beach.

Lo scioglimento dei I Trettrè

I Trettrè si sono sciolti alla fine degli anni '90 senza rivelare il motivo, molti pensarono a dei dissapori tra i componenti ma a Rtl 102.5 News Edoardo Romano e Mirko Setaro, dopo più di 20 anni, hanno spiegato il perché della loro decisione. Mirko nel programma Trends&Celebrities ha confessato "abbiamo deciso di fermarci all'apice della nostra carriera, dopo vent'anni di grandi successi in tv e al teatro. Ma non abbiamo mai litigato. Non ci divertivamo più. E quella sera eravamo a casa mia. Ricordo perfettamente la serata" spiega l'attore comico "avevamo notato che non c'era più entusiasmo. Spesso andavamo a braccio senza preparare i testi, cosa che invece era fondamentale. Ed è stato in quel momento, intorno al Duemila, in un giorno della settimana, che i Trettrè si sono fermati". Mirko conferma il racconto dell'amico "abbiamo appeso la maschera al chiodo. E i Trettrè sono finiti per sempre"