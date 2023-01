Beppe Vessicchio racconta Sanremo ad Ossi di Seppia: su RaiPlay in streaming da oggi

Quest'anno all'Ariston mancherà Beppe Vessicchio, ma l'iconico maestro racconterà il Festival di Sanremo nella nuova puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo. Il programma sarà disponibile da oggi 31 gennaio su RaiPlay.

"Dirige l'orchestra il Maestro Peppe Vessicchio", una frase che è diventata di culto e che ci porta al Festival della canzone italiana, di cui è stato uno dei più celebri protagonisti. Non sarà sul podio della 73° edizione ma è la voce narrante della diciottesima puntata di Ossi di Seppia, quello che ricordiamo, dal 31 gennaio su RaiPlay.

Sanemo 2023: Beppe Vessicchio non dirigerà nessuno dei cantanti in gara

Giuseppe Vessicchio racconta Sanremo: "Si dice che Sanremo è Sanremo proprio perché è una unicità. Hanno provato anche a spostare questo Festival, perché arrivare fin quì è scomodissimo per tutti. Poi è bellissimo starci e non è riuscito. E'proprio il luogo che, secondo me, ha qualcosa che unisce in maniera particolare ed unica...Attraverso il Festival c'è la possibilità di parlare a tanti italiani tutti insieme, tutti uniti in una sola volta. Ha rappresentato una cosa importante non solo per il mondo musicale...Sanremo non era più soltanto una gara tra canzoni o tra cantanti. Piano, piano in quello spazio sono arrivati anche i simboli del cambiamento che stavamo affrontando. E qualche volta li ha addirittura anticipati". Icona assoluta della kermesse ha vinto quattro Festival come direttore d'orchestra.

Sanremo 2021: i The Jackal e il segreto di Beppe Vessicchio (VIDEO)

La nuova edizione di "Ossi di Seppia" prevede ventisei episodi per ventisei "esercizi di memoria" raccontati da testimoni d'eccezione che snocciolano, settimana dopo settimana, quei fatti che hanno colpito l'immaginario nel recente passato, provando a dare chiavi di lettura anche del presente.

Prodotta da 42°Parallelo, è la prima serie "nonfiction" pensata per riconnettere i Milllennials e la Generazione Z con il senso della memoria, attraverso un linguaggio vicino ai giovani. Una narrazione continua di eventi che hanno segnato le nostre vite, il nostro pensiero, le nostre abitudini e che rimarranno ancora una volta ...quello che ricordiamo.