Sanremo 2021: i The Jackal e il segreto di Beppe Vessicchio (VIDEO)

Il Festival di Sanremo 2021 avrà inizio stasera, ma in questo video i The Jackal sono costretti a raccontare una frottola grande quanto il palco dell'Ariston al Maestro Beppe Vessicchio.

Ci siamo: è finalmente tempo di Sanremo 2021. Dopo un anno da dimenticare, i cui ultimi highlight prima dell'emergenza sanitaria venivano proprio dal palco dell'Ariston (qualcuno ha detto Bugo?), questa sera avrà finalmente inizio la nuova edizione. Ma che ci fa allora il Maestro Beppe Vessicchio a casa dei the Jackal? Scopriamolo insieme.

Come emerge dal video, abbiamo di fronte una questione piuttosto spinosa: "I test medici parlano chiaro: il Maestro ha raggiunto il numero massimo di Sanremo tollerabili da un essere umano", spiega il dottore ai membri dei The Jackal.

E quindi che si fa?

"E quindi lo dobbiamo tenere da noi per una settimana e fargli credere che Sanremo non esiste". È l'unica soluzione. "Ma è terribile!" osserva Fru "Lo so... Sono sei ore che racconta aneddoti" risponde Ciro.

Così inizia la missione dei Jackal; una missione che farebbe impallidire persino James Bond. Lui d'altronde, non deve vedersela con gli incessanti racconti del Maestro, come quella volta che andò a pesca con Amedeo Minghi e Phil Collins...

Ma i ragazzi si impegnano, ci provano davvero, e sembrano anche stare per riuscirci, quando accade l'impensabile. Cosa? Cliccate sul tasto play per scoprirlo.

E intanto, preparatevi a una settimana di musica e spettacolo, anche se eravate soliti recarvi di persona al Festival e quest'anno non ne avete la possibilità. "Perché se c'è una cosa che ci ha voluto insegnare il Maestro Vessicchio con i suoi infiniti aneddoti è che la vera libertà non è poter andare sul palco dell'Ariston. La vera libertà è poter stare con le persone a cui vuoi bene"... E guardare insieme Sanremo in TV.