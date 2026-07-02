Bentornati al Sud e il ritorno di Aldo, Giovanni e Giacomo: i film Medusa per la stagione 2026/2027

Il nuovo listino Medusa punta sulla commedia italiana con il ritorno di alcuni dei volti più amati del cinema. Tra sequel, nuove collaborazioni e un documentario dedicato alla Gialappa's Band, ecco i film che arriveranno nelle sale tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

La commedia ancora al centro della strategia di Medusa Film. Il nuovo listino guarda alla stagione cinematografica 2026/ 2027 con una selezione di film che punta su alcuni dei nomi più popolari del cinema italiano, senza rinunciare a nuovi progetti e a un documentario dedicato a uno dei fenomeni più iconici della televisione.

Il filo conduttore è quello dell'intrattenimento, costruito attorno a registi e interpreti capaci di richiamare il grande pubblico. Da Aldo, Giovanni e Giacomo a Ficarra e Picone, passando per Claudio Bisio, Alessandro Siani, Christian De Sica e Frank Matano, il listino riunisce alcuni dei protagonisti della commedia italiana degli ultimi decenni.

Tutti i film del nuovo listino Medusa

Il listino Medusa per la stagione cinematografica 2026/2027 comprende 6 titoli, tra nuove commedie, sequel molto attesi e un documentario dedicato alla storia della Gialappa's Band.

Quasi Vera - regia di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Laura Chiatti

Spie per Caso - Missione Tokyo - regia di Eros Puglielli, con Christian De Sica, Lillo Petrolo e Mara Maionchi

La Notte delle Fragole - regia di Alessandro Genovesi, con Ficarra e Picone, Vittoria Puccini e Anna Foglietta. Dal 26 novembre

Bentornati al Sud - regia di Luca Miniero, con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Dal 25 dicembre

Magari un'altra Volta - regia di Tobia Passigato, con Aldo, Giovanni e Giacomo, Claudio Santamaria e Marco D'Amore

L'Assurda Storia della Gialappa's Band - documentario diretto da Walter Veltroni dedicato al celebre trio comico

Si comincia con Quasi Vera, nuova commedia diretta da Fausto Brizzi con Frank Matano e Laura Chiatti protagonisti. Nel cast figurano anche Andrea Perroni, Rocío Muñoz Morales, Taylor Mega, Sergio Friscia e Federica Cifola.

Con Spie per Caso - Missione Tokyo, Eros Puglielli firma invece una commedia d'azione internazionale che riunisce Christian De Sica, Lillo Petrolo, Paolo Calabresi e Mara Maionchi, affiancati da un cast italo-giapponese.

Tra i titoli più attesi c'è La Notte delle Fragole, che segna il ritorno sul grande schermo di Ficarra e Picone sotto la regia di Alessandro Genovesi. Con loro anche Vittoria Puccini, Anna Foglietta e Giulia Fiume.

Grande curiosità anche per Bentornati al Sud, nuovo capitolo della commedia diretta da Luca Miniero che riporta insieme Claudio Bisio e Alessandro Siani, affiancati da Angela Finocchiaro, Nunzia Schiano, Nando Paone, Salvatore Misticone e dalla partecipazione straordinaria di Valentina Lodovini.

Il pubblico ritroverà inoltre Aldo, Giovanni e Giacomo in Magari un'altra Volta, diretto da Tobia Passigato. Accanto al celebre trio recitano Nicoletta Romanoff, Claudio Santamaria, Marco D'Amore, Salvatore Esposito, Carlo Amleto, Galatea Ranzi e Francesco Brandi.

Chiude il listino annunciato L'Assurda Storia della Gialappa's Band, documentario diretto da Walter Veltroni che racconta il percorso di Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto, con la partecipazione di Mago Forest.