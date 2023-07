Benny Safdie spiega perché non sarà, accanto al fratello Josh, il regista del nuovo film con Adam Sandler

Benny Safdie non sarà il regista del prossimo film di Adam Sandler, di cui si occuperà quindi da solo suo fratello Josh.

Il progetto avrà al centro il mondo del collezionismo di carte di alto livello.

Le dichiarazioni del regista

Durante un'intervista rilasciata a GQ, Benny Safdie ha spiegato che non sarà il co-regista del lungometraggio: "Semplicemente avevo la sensazione che ci fossero cose che voglio esplorare e che non sono necessariamente in linea attualmente con Josh. Quindi si tratta di una mentalità divide et impera".

Il filmmaker ha spiegato: "Vuole raccontare questa storia, può andare e farlo. Io andrò e realizzerò un altro paio di cose. Sembra una progressione naturale per il modo in cui le cose stanno accadendo".

Due percorsi diversi

Benny, recentemente, ha recitato in alcuni progetti come la serie su Obi-Wan Kenobi della saga di Star Wars e nel film Oppenheimer, e ha creato uno show televisivo intitolato The Curse. Durante lo stesso periodo, invece, Josh Safdie ha iniziato a lavorare al progetto con star Adam Sandler: "Si tratta di una questione di 'Questo funziona per me, attualmente, ed è quello che dovevo fare'".