Benjamin Mascolo e Bella Thorne, la storia d'amore e il matrimonio in vista

Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono conosciuti a Coachella nel 2019 e da allora non si sono più separati: la loro storia d'amore sembra essere pronta per un ulteriore cambio di passo considerando che, lo scorso marzo, il cantante italiano ha ufficialmente chiesto all'astro hollywoodiano di sposarla.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Bella Thorne in un momento del film

La Thorne, durante il tour promozionale di Time Is Up di Elisa Amoruso, ha raccontato la genesi della sua relazione con Benji: "Ben ed io ci siamo incontrati su Instagram, poi abbiamo pranzato insieme ed infine, pochi giorni dopo, ci siamo innamorati l'uno dell'altra a Coachella".

"Non c'è stato un momento preciso in cui ho pensato: 'Ben è quello giusto per me'." Ha continuato l'attrice. "Ma il nostro legame è diventato più forte con il tempo attraverso la nostra relazione e naturalmente si è creato quella connessione del 'tu sei l'unico per me'".

Il 20 marzo di quest'anno, attraverso il suo profilo Instagram, Benjamin Mascolo ha annunciato di aver chiesto a Bella di sposarlo. "Ha detto sì" ha scritto il cantante nella didascalia di alcuni selfie con il prezioso anello in primo piano.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun: Bella Thorne in una scena del film

In seguito anche Bella Thorne ha voluto svelare qualche dettaglio a proposito della proposta di matrimonio di Benji, attraverso alcuni scatti postati sempre sul social. "Avresti detto di sì anche tu" ha scritto la cantante e attrice 23enne.