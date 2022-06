Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati, la lettera d’addio del cantante

Bella Thorne e Benjamin Mascolo si sono lasciati dopo tre anni di vita condivisa: la notizia è stata diffusa dal cantante attraverso una lunga lettera d'addio pubblicata su Instagram. Benji ringrazia la sua ex fidanzata perché, grazie a lei, ha conosciuto 'l'amore incondizionato'. A marzo del 2021 il cantante aveva chiesto a Bella di diventare sua moglie.

La rottura tra Bella Thorne e Benjamin Mascolo ha colto di sorpresa i numerosi fan della coppia, che sui social vantano numerosissimi follower: lei più di 25 milioni, lui 1 milione e 900mila. Nessun segnale di crisi aveva anticipato questa decisione che quindi si è presentata come il classico fulmine a ciel sereno.

Nel post pubblicato dal cantante modenese si percepisce che la rottura non ha lasciato strascichi, sembra quasi la fine naturale di una storia tra due persone che si vogliono ancora bene. "Poco più di tre anni fa la mia strada si è incrociata con la più straordinaria degli esseri umani. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora - scrive Mascolo - è stata un'esperienza davvero meravigliosa crescere insieme a lei. Grazie a questa persona ho capito cosa significa l'amore incondizionato, qualcosa che solo i miei genitori mi avevano donato crescendo e che, nella vita adulta, non ero stato in grado di accogliere e accettare completamente prima di incontrare lei. Ricordo una delle prime cose che mi ha detto quando abbiamo iniziato a frequentarci, qualcosa di semplice ma molto profondo. 'Sei bellissimo' 'No, non lo sono' le risposi, 'se non vuoi ricevere i miei complimenti, non funzionerà mai tra di noi'_".

Benjamin parla del suo passato, "Solo Dio sa quanti cuori ho spezzato e quante persone ho ferito seguendo il mio ego quante cose che avrei potuto e dovuto fare meglio, e di questo mi assumo la piena responsabilità, per tutti i miei peccati ed errori". Ora il cantante è pronto per un nuovo capitolo della sua vita, avendo "piena fiducia in ciò che sarà".

Riferendosi a Bella Thorne, Benjamin parla di lei come "la donna che amo di più e che amerò sempre" e, proprio in virtù di questi sentimenti, le augura meglio, sottolineando che per lei ci sarà sempre.

Bella Thorne, su Instagram, ha scritto nelle storie "mi sono svegliata da sola", con tanto di occhi a cuoricino.