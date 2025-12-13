Benicio Del Toro non esclude un futuro come regista: "Vorrei raccontare la mia esperienza"

Il co-protagonista di Una battaglia dopo l'altra ha parlato del suo futuro e dell'importanza della rappresentazione a Hollywood.

Benicio Del Toro ha rivelato che sarebbe interessato a diventare regista per poter sfruttare quanto appreso nel corso degli anni sui set cinematografici.

L'attore è stato recentemente protagonista di Una battaglia dopo l'altra e, intervistato da Variety, ha parlato dei suoi progetti per il futuro.

Un futuro da regista

Parlando dell'importanza della rappresentazione delle esperienze latino americane nel mondo di Hollywood, Benicio Del Toro ha ammesso: "Forse un giorno potrei diventare regista".

La star di Hollywood ha sottolineato: "Attualmente sto preparando un altro progetto come attore, ma ho avuto un'incredibile educazione dai filmmaker con cui ho lavorato".

Benicio ha quindi ribadito: "A un certo punto mi piacerebbe raccontare una storia basata sulla mia esperienza, sul fatto di essere americano, di essere latino, di vivere in questo momento".

L'interprete di Sergio St. Carlos in Una battaglia dopo l'altra ha voluto tuttavia precisare: "Non sto dicendo che sono la voce in grado di migliorare la rappresentazione. Quella voce è probabilmente al liceo o all'università attualmente. Ma abbiamo bisogno di un maggior numero di giovani latinoamericani che provino la sensazione che sia possibile. Se il mio lavoro aiuta a far emergere qualcuno, allora quello è importante".

I registi con cui vorrebbe lavorare

Nonostante una carriera molto lunga che l'ha visto impegnato a lavorare con alcuni dei migliori registi al mondo, Benicio ha ancora una lunga lista di filmmaker con cui vorrebbe lavorare: "Ce ne sono molti. Scorsese, Spielberg, Spike Lee, Kathryn Bigelow. I fratelli Coen, ho fatto anche un'audizione per Le iene. E filmmaker come Barry Jenkins e Celine Song, penso che potrei lavorare bene anche con loro".

Nei prossimi mesi l'attore, dopo il successo del film diretto da Paul Thomas Anderson (di cui potete leggere una nostra analisi), potrebbe essere impegnato sul set del prossimo capitolo del franchise di Ocean's Elevan accanto a star come Margot Robbie e Bradley Cooper.