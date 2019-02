Benedict Cumberbatch sarà Satana in Good Omens

Good Omens è la nuova serie di Amazon in arrivo sulla piattaforma Prime Video il 31 maggio e tra i protagonisti ci sarà anche l'attore Benedict Cumberbatch nel ruolo di Satana!

La star britannica, conosciuta dal pubblico televisivo per l'iconico ruolo del detective Sherlock Holmes, secondo quanto ha dichiarato lo scrittore Neil Gaiman, autore del romanzo da cui è tratto il progetto, interpreterà un ruolo animato.

"Si tratta di un gigantesco Satana animato. Arriva in scena e avevamo bisogno di una performance che funzionasse. Quindi abbiamo trovato un giovane attore britannico che ci aiutasse e ha avuto bisogno di molte indicazioni... Benedict Cumberbatch". ha spiegato Gaiman. Nell'adattamento per il piccolo schermo del libro scritto da Gaiman in collaborazione con Terry Pratchett, sarà presente anche un'altra presenza divina: Dio avrà infatti la voce dell'attrice Frances McDormand.

La notizia della presenza demoniaca nello show, per una divertente coincidenza, arriva nel giorno in cui sui social media si discute della presunta evocazione satanica compiuta da Virginia Raffaele a Sanremo .

Leggi anche: Satana: tra Sanremo 2019 e Netflix, è la star di un anno di fuoco!

Nel cast del progetto ci saranno David Tennant, Michael Sheen, Jon Hamm, Nick Offerman, Jack Whitehall, Miranda Richardson, Adria Arjona, Michael McKean, Anna Maxwell Martin e Mireille Enos.

I sei episodi racconteranno quello che accade quando si avvicina l'Apocalisse e il Giorno del Giudizio è imminente. Gli eserciti del bene e del male stanno preparandosi, Atlantide sta riemergendo dalle acque e tutto sembra andare secondo il progetto divino, solo che l'angelo Aziraphale e il demone Crowley non sono entusiasti all'idea della fine dell'umanità e qualcuno, inoltre, ha perso l'Anticristo.