Benedict Cumberbatch protagonista della serie How to Stop Time

Benedict Cumberbatch torna al piccolo schermo nel ruolo di protagonista di How to Stop Time, serie in sei episodi incentrata su uomini e donne speciali in grado di vivere per moltissimo tempo.

Benedict Cumberbatch torna al piccolo schermo a quattro anni di distanza dal film tv HBO Brexit: The Uncivil War. L'attore inglese ha concluso l'accordo con Studiocanal per interpretare il protagonista della serie How to Stop Time, basata sul thriller omonimo di Matt Haig.

"Quando ho letto per la prima volta How to Stop Time, il potenziale di questa storia è stato immediatamente evidente", ha dichiarato Cumberbatch a Deadline. "Nel suo stile inimitabile, Matt Haig esplora ancora una volta cosa significa essere umani e cosa significa vivere una vita, molto lunga in questo caso, con pathos, intuizione, umorismo, drammaticità e ispirazione".

Benedict Cumberbatch e il suo ruolo nel MCU: "Non si tratta del tuo personaggio, ma di come servire la storia"

How to Stop Time sarà sviluppato come un dramma in sei parti con il regista Tomas Alfredson che utilizzerà una sceneggiatura scritta da D.C. Moore. Oltre a recitare, Benedict Cumberbatch è anche produttore della serie con la sua compagnia SunnyMarch. La produzione dovrebbe iniziare il prossimo anno a Londra e in altre parti d'Europa.

Descritto come un thriller di supereroi ad alto rischio, lo show sarà incentrato su "uomini e donne che soffrono di una rara condizione che li fa vivere per centinaia e centinaia di anni. Nato nella Francia del XV secolo, il Tom Hazard di Benedict Cumberbatch ha ripetutamente perso tutto ciò che amava. A più di 600 anni dalla sua nascita, si trova nel bel mezzo di una guerra segreta".