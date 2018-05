Benedict Cumberbatch: "Parteciperò solo a progetti dove le donne saranno pagate quanto gli uomini"

Benedict Cumberbatch si è impegnato ufficialmente nell'accettare solamente progetti in cui le protagoniste femminili riceveranno una paga equa rispetto agli attori protagonisti. In un'intervista col Radio Times, la star londinese ha dichiarato:

"Si tratta di implementazione. Il pari trattamento economico e un posto al tavolo che conta sono i cardini centrali del femminismo. Guarda il tuo stipendio, poi chiedi quanto vengono pagate le donne e dì 'Se lei non viene pagata quanto un uomo, non parteciperò al progetto'. Sono orgoglioso che io e Adam Ackland siamo gli unici uomini nella nostra casa di produzione Sunny March, il nostro prossimo progetto è una storia al femminile con un punto di vista sulla maternità durante un disastro ambientale. Se un progetto è incentrato sul mio nome per ottenere investimenti, possiamo usare quell'attenzione per un mucchio di progetti al femminile. Metà del pubblico è donna!"

Negli ultimi mesi e anni diversi esempi di grande disuguaglianza di paga sono finiti sulle prime pagine dei giornali, come The Crown, Westworld, Jurassic World - Il regno distrutto e Tutti i soldi del mondo, dove Mark Wahlberg è stato pagato addirittura 1500 volte più di Michelle Williams per i reshoot post-Kevin Spacey.

