Benedict Cumberbatch in trattative per recitare in una nuova serie Netflix?

Benedict Cumberbatch potrebbe tornare sul piccolo schermo prima del previsto. L'attore candidato all'Oscar sarebbe in trattative per un ruolo nella nuova miniserie prodotta da Netflix, Eric.

Lo scoop arriva da Variety, che rivela come in realtà l'interprete di Stephen Strange e Sherlock sarebbe già nella fase finale delle trattative con la piattaforma streaming.

La serie tv in questione sarebbe composta da sei episodi, come annunciato già a fine 2021, e sarebbe ambientata nella New York degli anni '80.

In caso di conferma della sua partecipazione al progetto, Benedict Cumberbatch interpreterebbe Vincent Sullivan "il principale burattinaio dello show per bambini più popolare d'America, la cui vita verrà sconvolta della scomparsa del figlio, Edgar" si legge nella sinossi riportata sempre dal sito "Divenuto senzatetto e avendo sviluppato una dipendenza da sostanze stupefacenti, Vincent trova la sua unica compagnia in Eric, una marionetta blu alta due metri, che lo condurrà in un viaggio per ritrovare suo figlio e la strada verso casa".

Eric è stata ideata da Abi Morgan (The Hour, The Iron Lady), sceneggiatrice e produttrice della serie. Lucy Forbes (The End of the F...ing World, This Is Going to Hurt) sarà alla regia, mentre tra gli altri produttori troviamo Jane Featherstone, Lucy Dyke e Carolyn Strauss.

Restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Netflix e/o dell'attore.