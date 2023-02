Benedetta: il trailer italiano del film scandalo di Paul Verhoeven su una suora lesbica

Dopo una lunga attesa, a partire dl 2 marzo anche il pubblico italiano potrà vedere al cinema il film scandalo di Paul Verhoeven, Benedetta, presentato in anteprima al 74° Festival di Cannes in Concorso, suscitando diverse reazioni tra pubblico e critica per via del suo contenuto erotico. Ed ad alto tasso erotico è anche il trailer italiano svelato di recente.

Benedetta racconta la storia vera della mistica, suora cattolica e lesbica Benedetta Carlini (1591-1661). Il film è liberamente ispirato al saggio Atti impuri: Vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento della Prof. Judith C. Brown che, a sua volta, documenta il processo a Benedetta Carlini, Badessa del monastero di Pescia all'inizio del Seicento, mistica e visionaria, accusata di omosessualità ed eresia.

Benedetta: una foto dal set

Benedetta Carlini fu una figura molto controversa della Chiesa italiana durante il XVII secolo: oltre a supposte visioni mistiche, la donna attirò anche molte polemiche a causa delle relazioni omosessuali intrattenute con altre suore. Il trailer ci dà un assaggio delle atmosfere erotiche e blasfeme che Verhoeven ha adottato al fine di raccontare la storia di Benedetta.

Questa la sinossi di Benedetta: Alla fine del XVII Secolo l'Italia è devastata dalla peste. Benedetta Carlini entra come novizia nel convento di Pescia, in Toscana. Fin dalla sua più tenera età, era stata notata per aver compiuto dei miracoli. Il suo ingresso nella comunità monastica stravolgerà radicalmente la vita delle sue consorelle.

Nel cast della pellicola, diretta da Paul Verhoeven, troviamo Virginie Efira, Charlotte Rampling e Daphné Patakia. Il film sarà distribuito in Italia da Movies Inspired dal 2 marzo 2023.