Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto sono una coppia? Le foto che lo dimostrano

Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto sono la nuova coppia del cinema italiano finita al centro del gossip. Il settimanale Oggi ha fotografato i due attori insieme mentre lasciavano l'appartamento del talentuoso figlio d'arte che, a quanto si dice, ha avuto un animato scambio di battute con i paparazzi.

Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto hanno fatto di tutto per non farsi fotografare insieme, ma gli inviati di Oggi sono riusciti nel loro intento, nonostante gli accorgimenti dei due attori. "Lei s'è addirittura sdraiata sull'auto per non farsi sorprendere", si legge sul settimanale che ha seguito la coppia fino all'Hotel Eden, dove i due hanno pranzato sulla terrazza paradiso della struttura.

Benedetta Porcaroli fino a poco tempo fa si accompagnava con Riccardo Scamarcio, Pietro Castellitto con Matilda De Angelis, fotografata recentemente con Alessandro De Santis, cantante dei Santi Francesi, il duo vincitore di X Factor 2022.

I due si sono conosciuti sul set del film Enea, dove Pietro copre il ruolo sia di regista che di attore. La Porcaroli è la co-protagonista femminile della pellicola. Il set è stato di nuovo galeotto per Castellitto che aveva conosciuto la De Angelis durante la lavorazione di Rapiniamo il Duce, disponibile da qualche mese su Netflix. La coppia aveva ufficializzato la relazione sfilando insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma.