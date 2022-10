Benedetta Porcaroli, la sua storia con Riccardo Scamarcio è finita?

La storia fra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio parrebbe essere finita, almeno in base a quanto riportato da Yahoo finanza. Prima di qualsiasi conferma ufficiale, già circolavano una serie di voci in merito verso questa conclusione, in seguito ufficializzata da Benedetta Porcaroli stessa nel corso di una recente intervista con Vanity Fair.

In questa intervista, dopo alcune domande in merito alle suddette voci, Benedetta Porcaroli ha replicato dicendo: "Va beh, cosa vuole che le dica: le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente". La relazione fra l'attrice e Riccardo Scamarcio li ha visti includere nella loro vita anche Emily, la figlia dell'attore, facendo ben sperare tutti i loro fan verso successivi passi in avanti.

Continuando a parlare della situazione e dell'attenzione verso la sua vita privata Benedetta Porcaroli ha riferito: "Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me - ammette la 24enne -. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l'attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo, sono ossimori". Ai posteri l'ardua sentenza.