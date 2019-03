Bene Ma Non Benissimo: il trailer del film diretto da Francesco Mandelli

Bene ma non benissio è l'opera prima di Francesco Mandelli di cui online è stato condiviso il primo trailer, in vista della distribuzione del film che è prevista per il 4 aprile sugli schermi, dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

Al centro della trama c'è Candida che è un'adolescente paffutella e orfana di madre che vive in un piccolo paese del sud, e fan sfegatata del rapper torinese Shade. Costretta a trasferirsi a Torino con il padre, deve affrontare la sfida dell'integrazione in una nuova città e in una nuova scuola a metà dell'anno scolastico. La sua fisicità e il marcato accento meridionale la rendono da subito oggetto di facile bullismo, come il suo nuovo inseparabile compagno di banco Jacopo, un ragazzino ricco e introverso. Ma grazie alla forza, alla positività e la battuta sempre pronta di Candida, le carte in tavola cambiano e tutti presto dovranno ricredersi e cambiare rotta.

Il trailer mostra l'arrivo della ragazza nel nuovo ambiente e l'inizio della sua amicizia con Jacopo, uniti per affrontare i bulli.

Il film, che racconta una storia di bullismo a lieto fine tra i banchi di scuola, vede protagonista la giovanissima Francesca Giordano (La mafia uccide solo d'estate - La serie) e il piccolo Yan Schevchenko nel ruolo del co-protagonista, oltre a Euridice Axen, Gioele Dix, Maria Di Biase - con un particolare cameo di nei panni della madre della protagonista - e Shade.

Completano il cast Giordano De Plano, Gisella Donadoni, Ugo Conti, Rosario Terranova, Emanuele Succa, Luca Zunic, Francesco Bottin.

Bene ma non benissimo è una commedia prodotta da Viva Productions, Società di Produzione milanese di Pier Paolo Piastra e realizzata con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e la collaborazione di FIPFilm Investimenti Piemonte e sarà distribuita nelle sale italiane dal 4 aprile da Europictures. Il film è realizzato in co-produzione con Fabio Troiano, Vincenzo Terracciano (anche sceneggiatori del film) e con Lupin Film di Riccardo Neri, che ricopre inoltre il ruolo di produttore esecutivo.