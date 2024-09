Ben Stiller sul suo ritorno alla recitazione: "Non credevo sarei stato così tanto tempo senza fare l'attore"

Sono passati ben sette anni dall'ultima volta che abbiamo visto Ben Stiller in veste di attore e questa pausa si interromperà presto dopo l'arrivo nelle sale di Nutcrackers, nuova dramedy diretta da David Gordon Green, scelto come film d'apertura del Toronto International Film Festival.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Variety, Stiller ha riflettuto su questo suo allontanamento dal mondo della recitazione, di come non si sia trattato di una scelta immediatamente consapevole e di come avesse voluto dare la precedenza ai suoi impegni come regista e produttore, ad esempio con la serie Scissione, acclamata dalla critica dopo l'uscita della prima stagione su Apple TV+.

"Non avrei mai pensato che sarei stato lontano dalla recitazione per tutto questo tempo", ha ammesso Stiller. "Non è stato intenzionale; semplicemente gli eventi si sono evoluti in questo modo".

Quando l'anno scorso la produzione della seconda stagione di Scissione è stata interrotta a causa gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, Stiller si è trovato inaspettatamente disponibile. Poiché Nutcrackers è stato prodotto e finanziato al di fuori del sistema degli studios, ha ricevuto una deroga dai sindacati per le riprese. "Questo film è capitato proprio quando era letteralmente l'unico momento in cui avrei potuto girarlo", ha raccontato Stiller. "Qualche mese dopo e non avrei potuto più farlo".

Nel film, Stiller interpreta un narcisista, infastidito dal fatto di essere stato affidato a un gruppo di ragazzi, ma ha fatto in modo che l'atteggiamento del suo personaggio non si riversasse sulle sue interazioni sul set con i giovani attori.

"Volevo avere un buon rapporto con loro, perché a volte dovevo essere un idiota nel film", ha ammesso Stiller. "Soprattutto con un ragazzo che non ha mai recitato prima, li vedi reagire a qualcosa che dici e devono sembrare feriti. All'inizio pensi: 'È fantastico per il film! Ma poi ti rendi conto e ti chiedi: 'Cavolo, spero che non sia dannoso'". Di seguito, il primo teaser di Scissione 2, che tornerà a gennaio su Apple TV+.