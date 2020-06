Ben Stiller propone: "Una statua di Robin Williams al posto di quella di Theodore Roosevelt"

Ben Stiller ha avuto un'idea per sostituire la statua di Theodore Roosevelt che sarà rimossa a New York: sostituirla con una che ritragga Robin Williams.

La proposta è stata compiuta via Twitter nella giornata di ieri e online moltissimi fan dell'amato comico hanno espresso il proprio entusiasmo.

Ben Stiller ha recitato con Robin Williams in occasione dei film del franchise Una notte al museo. L'attore ha commentato la notizia che la statua di bronzo che ritrae l'ex presidente degli Stati Uniti posizionata all'esterno del Museo di Storie Naturale di New York, che si trova lì fin dagli anni '40, verrà rimossa perché considerata un simbolo del colonialismo e del razzismo esistente nel passato e nella società contemporanea negli Stati Uniti, ritraendo un nativo americano e un afroamericano accanto al cavallo di Roosevelt.

Stiller ha quindi scritto: "Perché non rimpiazzarla con una statua di Robin Williams. Ne merita una".

How about replacing it with a statue of Robin Williams. He deserves one. — Ben Stiller (@RedHourBen) June 21, 2020

Robin Williams, nei film di Una notte al museo, interpretatava proprio Roosevelt che interagiva con il guardiano del museo dopo che le opere in esposizione prendevano magicamente vita di notte, dando vita a grandi avventure.

Ellen V. Futter, presidente del museo, aveva dichiarato: "Nel corso delle ultime settimane, la nostra comunità è stata profondamente colpita dal movimento per la giustizia razziale emerso dopo l'uccisione di George Floyd. Abbiamo osservato con attenzione il mondo e la nazione ha sempre di più considerato le statue come simboli dolorosi e potenti del razzismo". L'organizzazione ha sottolineato che l'opera non verrà rimossa per motivi legati al presidente, ma solo per quanto riguarda la rappresentazione gerarchica proposta.