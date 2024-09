Ben Stiller produttore e protagonista della nuova commedia The Dink

Ben Stiller produrrà e reciterà nella commedia sul pickleball dal titolo The Dink, accanto alla star di New Girl Jake Johnson, la star di Ritorno al futuro Mary Steenburgen e la star di The Truman Show Ed Harris, oltre all'ex campione di tennis Andy Roddick.

The Dink, prodotto da Ben Stiller, racconta la storia di un ex tennista fallito (Johnson) che alla fine decide di arrendersi e gioca a pickleball nel tentativo di salvare un club in crisi e guadagnarsi il rispetto di suo padre.

Dall'Ohio al pickleball

Oltre a recitare nella commedia, la casa di produzione dell'attore di Zoolander, Red Hour Films, collaborerà con Rivulet Films per finanziare il progetto. Stiller è tornato da poco nelle vesti di attore nel film Nutcrackers, in cui interpreta un maniaco del lavoro che lascia la città e si trasferisce in una zona rurale dell'Ohio per prendersi cura dei suoi quattro nipoti rimasti orfani.

Ben Stiller con Penélope Cruz in Zoolander 2

Ben Stiller mancava dal grande schermo da sette anni e ha dichiarato di essersi convinto grazie alla sceneggiatura e al talento dei suoi giovani co-protagonisti, i fratelli Homer, Ulysses, Atlas e Arlo Johnson.

Il film, diretto da David Gordon Green, include nel cast anche Linda Cardellini, Edi Patterson e Tim Heidecker. Durante il Toronto International Film Festival, Ben Stiller ha spiegato:"Ho preso una decisione qualche anno fa: avrei fatto qualcosa solo se mi avesse colpito". Conosciuto in tutto il mondo per le molteplici commedie americane nelle quali ha recitato, Ben Stiller negli ultimi anni si è dedicato principalmente alla produzione e alla regia.

The Dink sancirà il suo definitivo ritorno sulle scene al fianco di un cast ricco di star, capitanato da Jake Johnson, reduce lo scorso anno dal suo esordio alla regia con il film Autosufficienza, con Anna Kendrick, Andy Samberg, Christopher Lloyd e Darryl Johnson.