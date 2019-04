Ben Stiller cede il posto in metro ad una donna e lei "impazzisce"

Ben Stiller ha dato vita a un esilarante momento dopo aver ceduto il posto sulla metro a una donna che è letteralmente "impazzita" nel riconoscere uno dei suoi attori preferiti.

La star, in modo molto naturale e senza particolari clamori, stava viaggiando sui mezzi pubblici quando ha compiuto il gesto gentile vedendo la donna che aveva in mano anche dei sacchetti voluminosi. un momento epico documentato da un video che è diventato virale.

La reazione della fan è stata però irresistibile: in un mix di inglese e spagnolo ha espresso tutto il suo entusiasmo, alzandosi immediatamente e pronunciando frasi come "Mi piaci così tanto!", O mio dio! fatemi un video" e cercando di sistemarsi i capelli prima di scattare un selfie.

L'incontro è stato condiviso su Instagram e online il filmato è immediatamente diventato virale. Per ora non si sa ancora l'identità della fan, che ha sicuramente vissuto un momento memorabile, solo che non è scesa alla fermata prevista pur di non perdere l'occasione di trascorrere qualche minuto con Ben Stiller e avere un ricordo video da mostrare agli amici e ai parenti.

Ecco il simpatico video girato a New York: