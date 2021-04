Ben-Hur: stasera su Rai2 il film con Morgan Freeman e Jack Huston

Ben-Hur torna in TV - stasera su Rai2 alle 21:20 - per la seconda volta in queste festività pasquali, ma questa volta lo fa nella versione del 2016 diretta da Timur Bekmambetov.

Ben-Hur: una scena d'azione del film con protagonista Jack Huston

La vicenda è quella già molto nota: Un nobile, Giuda Ben-Hur (Jack Huston) accusato di un reato che non ha commesso, viene condannato alla schiavitù dopo essere stato tradito dal suo fratello adottivo, Messala Severo (Toby Kebbell). Dopo anni passati in mare, ritorna nella terra natia per cercare vendetta, trovando invece la salvezza.

Quinto adattamento cinematografico del romanzo Ben Hur: A Tale of the Christ, scritto nel 1880 da Lew Wallace, ha sicuramente avuto meno successo del suo illustre predecessore, quel Ben Hur diretto nel 1959 da William Wyler con protagonista Charlton Heston.

Demolito dalla critica, infatti, non ha avuto sorte migliore neppure al botteghino dove, per i produttori di MGM e Paramount, ha rappresentato, in definitva, una grossa perdita di denaro.