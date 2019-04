Ben Affleck star e regista del film Ghost Army

Ben Affleck, dopo l'addio a Batman, tornerà su un set nella doppia veste di protagonista e regista del film Ghost Army.

Il progetto, che verrà prodotto da Universal Pictures, si basa sul romanzo The Ghost Army of World War II scritto da Rick Beyer ed Elizabeth Sayles e sul documentario Ghost Army.

La prima bozza della sceneggiatura era stata scritta da Henry Gayden e Ben Affleck dovrebbe occuparsi della nuova versione dello script completando un lavoro iniziato da Nic Pizzolatto, l'autore della serie True Detective.

Il film racconta la storia vera di un gruppo di reclute, provenienti da ambienti creativi come scuole d'arte e agenzie pubblicitarie, che vennero coinvolte dall'esercito nella missione di convincere i nazisti che il numero di militari americani fosse più alto rispetto alla realtà. Al centro della storia raccontata tra le pagine ci sono personaggi come lo stilista Bill Blass, gli artisti Ellsworth Kelly e Arthur Singer, il fotografo Art Kane e altre menti brillanti. Il loro lavoro era quello di ingannare il nemico, armati di registrazioni di effetti sonori e altri oggetti di scena.

Affleck sarà coinvolto anche come produttore tramite la sua Pearl Street Films e da tempo aveva espresso il suo interessamento nei confronti del progetto, dovendo però rimandare un accordo a causa dei suoi impegni con il film drammatico Torrance e The Last Thing He Wanted.

