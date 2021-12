Ben Affleck parla della fantastica relazione con Jennifer Lopez

Ben Affleck ha parlato della sua rinata relazione con la star Jennifer Lopez, una novità di questo 2021 che ha reso felice milioni di fan, definendo questo rapporto ritrovato come bellissimo.

In un'intervista con WSJ.Magazine, Ben Affleck ha parlato del suo rapporto con Jennifer Lopez, sua compagna attuale ritrovata dopo 20 dalla loro prima relazione. L'attore sembra molto contento, tanto che ha affermato di stare benissimo:

"Posso dire che è decisamente bello per me. È difficile dire chi ne tragga più benefici, senza entrare nei dettagli. Posso solo dire che mi sento benissimo. Ed è una bella storia. È una grande storia. E, sai, forse un giorno io Lo dirò. Scriverò tutto per iscritto"

Ben Affleck ha fatto capire che il suo rapporto con Jennifer Lopez è cambiato rispetto al 2002, anno in cui si lasciarono la prima volta. I due, infatti, stanno cercando di dare un approccio diverso alla loro relazione questa volta e mantenendo le cose più private:

"Una delle lezioni più difficili che ho imparato è che non è saggio condividere tutto con il mondo. So che mi sento più a mio agio nell'avere quei sani confini nella mia vita attorno ai quali, in modo amichevole e diretto, ti dico, semplicemente non voglio parlare della mia relazione personale sul giornale."

Infine, si è soffermato sulla sua seconda possibilità avuta con Jennifer Lopez dicendo:

"Sono molto fortunato nella mia vita in quanto ho beneficiato delle seconde possibilità e sono consapevole che le altre persone non hanno nemmeno le prime possibilità".