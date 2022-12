Ben Affleck, dopo essere stato Batman nei film DC, potrebbe entrare nel MCU con un ruolo da villain?

Ben Affleck potrebbe debuttare nel MCU dopo essere stato per anni Batman nei progetti della DC. L'attore aveva ripreso recentemente la parte di Bruce Wayne in occasione di alcune riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League e nei nuovi lungometraggi The Flash, il film con Ezra Miller in cui apparirà anche Michael Keaton, e Aquaman e il Regno Perduto.

La permanenza di Ben Affleck tra le fila del DC Universe sembrava potesse proseguire grazie a un possibile progetto da regista. James Gunn e Peter Safran, i nuovi responsabili dei DC Studios, sembra siano infatti interessati a coinvolgere la star dietro la macchina da presa.

Una fonte di MyTimeToShineHello, tuttavia, avrebbe ora rivelato che l'attore avrebbe avuto delle conversazioni con i Marvel Studios che gli avrebbero offerto il ruolo di Dario Agger in uno dei prossimi progetti.

Tra le pagine dei fumetti, il personaggio è il presidente di Roxxon Energy, un uomo corrotto che ha inoltre la capacità di trasformarsi in un Minotauro. Nelle storie della Marvel Agger è prevalentemente un nemico di Thor, scontrandosi con The Mighty Thor, e di Hulk. Tra i prossimi progetti dello studio si sostiene da tempo che ci sia anche World War Hulk, titolo che potrebbe portare a un coinvolgimento del villain.

Attualmente si tratta comunque di un'indiscrezione non confermata dallo studio o dallo stesso Affleck, quindi bisognerà attendere per poter avere un quadro più certo della situazione dell'attore nel mondo dei cinecomic.