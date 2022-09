George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon si riuniranno per il nuovo film della saga di Ocean's

Tre delle più amate star hollywoodiane di sempre, George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon, si stanno per riunire al fine di realizzare un nuovo film della saga di Ocean's.

Secondo quanto riferito dal The Sun, George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon si riuniranno per un altro film del franchise di Ocean's, 15 anni dopo l'ultimo capitolo della saga. Gli attori sarebbero in procinto di dare inizio alla produzione di Ocean's 14, dopo aver precedentemente promesso che Ocean's 13 sarebbe stato l'ultimo film della serie.

Una fonte ha riferito al quotidiano: "Le voci su un film con George, Brad e Matt circolano da anni, ma all'epoca il film non era realizzabile e i loro programmi erano pieni di impegni. questo voleva dire che non sarebbe stato possibile girare una pellicola gigantesca come questa."

"Finalmente, è stata messa insieme la squadra giusta nel tentativo di rendere il nuovo capitolo un enorme successo e le star principali della saga ora credono che sarebbe divertente rivisitare il franchise: è ancora estremamente popolare e la trama brillante è stata un'opportunità che non potevano lasciarsi scappare", ha concluso l'insider.

Il primo film Ocean's Eleven è uscito nelle sale nel 2001 incassando 450 milioni di dollari al box office, seguito poi da due sequel. La storia seguiva Danny Ocean, interpretato da Clooney, e Rusty Red, Brad Pitt, che pianificano una rapina da 160 milioni di dollari al proprietario del casinò Terry Benedict (Andy Garcia) mettendo insieme una squadra di professionisti al fine di evitare imprevisti e portare a termine il loro piano.