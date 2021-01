Ben Affleck: "Kevin Feige è il miglior produttore mai esistito"

Ben Affleck ha lodato pubblicamente Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, sostenendo che si tratta del miglior produttore mai esistito.

Le parole piene di entusiasmo dell'attore sono emerse durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter che ha permesso di ricordare il periodo trascorso sul set di Daredevil, film arrivato nelle sale nel 2013.

Kevin Feige era un co-produttore del lungometraggio con star Ben Affleck e la star ha sottolineato: "Bisogna ammettere che Kevin Feige è assolutamente il produttore più grandioso e di maggior successo che abbia mai vissuto".

L'ex interprete di Daredevil ha proseguito sottolineando: "Si tratta dell'unico al mondo a cui, se mi avesse detto 'So quello che vuole il pubblico! Questo è ciò che faremo!', avrei creduto al 100%".

Ben Affleck ha ribadito la sua ammirazione per Feige sostenendo: "Conosce il proprio pubblico come nessun altro produttore, è un genio. Kevin è come il direttore del circo, sa esattamente quanto concedere al pubblico, come farlo commuovere, quando usare gli effetti speciali, quante battute inserire, che sensibilità usare, quale deve essere l'atmosfera. Perché le persone non sapevano cosa fare con il materiale".

L'attore ha inoltre ammesso che Daredevil, di cui Kevin Feige era solo un co-produttore, "non era un film particolarmente buono". L'attuale presidente della Marvel, negli anni successivi, è però riuscito a creare un successo ai box office che ha ottenuto anche l'apprezzamento della critica, creando un vero e proprio universo cinematografico e televisivo in continua espansione.