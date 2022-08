Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono lasciati: la fake news che infiamma i social

Secondo una fake news che gira sui social Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero lasciati: in realtà gli attori sono lontani, ma solo per motivi lavorativi.

Da ore gira sui social la notizia che Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero lasciati: il rumor è nato dopo un articolo di Hollywood Life che ha raccontato che la coppia si è separata. Anche se l'annuncio si riferiva ad un distacco lavorativo, sui social si è trasformato in un addio definitivo, a poche settimane dal matrimonio celebrato a Los Angeles.

A luglio Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono sposati con una cerimonia a sorpresa a Las vegas. Un amore tornato dopo vent'anni e due figli a carico di ciascuno, avuti con gli ex partner. Dopo le nozze i Bennifer hanno passato la luna di miele in Europa, ora, per motivi lavorativi sono stati costretti a dividersi. Lui è tornato negli Stati Uniti per lavorare ad un nuovo progetto cinematografico. La signora Jennifer Lynn Affleck, come ha scelto di farsi chiamare JLo al momento delle nozze, è rimasta nel nostro continente.

L'articolo di Hollywood Life, nella prima parte, recitava "Fonti vicine alla coppia hanno rivelato a HollywoodLife in esclusiva che la coppia è assolutamente d'accordo sul passare del tempo separati e che questo renderà il loro amore molto più forte". Queste parole sono state interpretate come una rottura della coppia, l'ennesima di quest'estate, il cui matrimonio sarebbe durato solo tre settimane, confermando la previsione di Ojani Noa, ex marito di Jennifer Lopez, che al Daily Mail ha detto "Le auguro ogni bene, ma non credo proprio che durerà a lungo".

Eppure sarebbe bastato arrivare alla fine dell'articolo incriminato che confermava che la coppia continuava a sentirsi tramite telefono, messaggi e video messsaggi "Il tempo che trascorrono lontani l'uno dall'altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada", nonostante questo da ieri sui social si scrive che i due artisti si sono lasciati.