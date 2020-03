Ben Affleck: "Grazie ad Adam Driver mio figlio mi considera un eroe"

Ben Affleck ha rivelato che Adam Driver ha regalato a suo figlio un compleanno indimenticabile e lo ha reso un eroe ai suoi occhi, dopo che dei ritardi nelle spedizione dei suoi regali avevano rischiato di rovinargli la giornata.

Il racconto è stato compiuto durante il talk show condotto da Jimmy Kimmel, occasione che ha permesso all'attore di condividere gli emozionanti dettagli di quanto accaduto.

Il figlio di Ben Affleck è un grandissimo fan della saga di Guerre stellari e l'ex Batman ha raccontato: "Mio figlio sa che giro film che sono finti e che lo stesso fa sua madre Jennifer Garner, ed è tutta una finta. Ma sa inoltre che Star Wars è reale. Quindi gli ho detto che lavorerò in questo film con Kylo Ren ed è in pratica impazzito". La star ha proseguito: "Ha reagito dicendo 'Ma, papà? Ma, come? Come conosci Kylo Ren? Andrai nello spazio? Avrà la sua spada laser? Kylo Ren nella versione buono?'. E ho risposto 'Sì, il Kylo Ren buono, non il cattivo!'".

Affleck ha raccontato quanto suo figlio Samuel fosse entusiasta ad Adam Driver, che ha quindi realizzato un breve messaggio di auguri per il bambino. La situazione si è però complicata quando Ben, che aveva fin da subito comunicato alla produzione che sarebbe ritornato a casa per il compleanno del figlio allontanandosi per qualche giorno dal set in Europa, ha scoperto che i suoi regali non erano stati consegnati in tempo. L'attore ha raccontato: "Un membro del mio team ha però detto 'C'è qualcosa... Adam aveva sentito dire che era il compleanno di tuo figlio e ha chiamato il tuo assistente. Si è fatto dare il tuo indirizzo e ha mandato dei regali, ha firmato un biglietto e una foto di Kylo Ren'. Ho preso quei regali e ho visto l'espressione di mio figlio mentre apriva tutti gli altri regali e ho detto 'Sam, i miei non sono arrivati in tempo... Ma ho avuto un regalo da parte di qualcuno che voleva realmente essere certo che avessi un dono'. E ha detto 'Chi?'. E ho risposto 'Kylo Ren!'".

Affleck ha quindi raccontato: "Ha aperto i regali, gli ho mostrato il video di Kylo Ren ed è stato un momento incredibilmente emozionante e potente. Adam mi ha reso un eroe agli occhi di mio figlio e non lo dimenticherò mai! Ed è stata una lezione davvero importante che ricorda quanto siano essenziali questi piccoli gesti di gentilezza".