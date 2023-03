Ben Affleck a Che Tempo che Fa: "Jennifer Lopez mi aiuta in tutto"

Ben Affleck è stato l'ospite principale di Che tempo che fa, l'attore, due volte premio Oscar, in collegamento da casa, ha presentato Air, il film che ha scritto, diretto ed interpretato. La star ha parlato anche del suo rapporto con Jennifer Lopez e del loro amore per il nostro paese.

Air arriverà nelle sale italiane il 6 aprile 2023, con Matt Damon nel ruolo dell'anticonformista manager della Nike Sonny Vaccaro. La pellicola racconta l'incredibile e rivoluzionaria partnership tra un giovane Michael Jordan e la nascente divisione dedicata al basket della Nike. Durante l'intervista concessa a Fabio Fazio, Ben Affleck ha affermato che la pellicola "Spiegherà come le aziende sfruttano le figure degli atleti" e che in realtà "La storia ruota attorno alla madre di Michael Jordan".

Air, Ben Affleck sulla sua amicizia con Michael Jordan: "Giochiamo a carte insieme"

Ben Affleck ha detto che Jennifer Lopez lo aiuta "in tutto ciò che faccio", anche perchè "Bisogna ascoltare sempre la propria moglie. Le cose che faccio sono sviluppate anche in base alle cose che mi dicono gli altri e mia moglie ha sempre delle idee migliori delle mie". La star hollywoodiana ha parlato anche del rapporto dei Bennifer con l'Italia "Io e mia moglie siamo venuti in Italia molte volte, è un Paese squisito, magnifico, con il cibo migliore al mondo, il clima è magnifico".

Ben Affleck ha elogiato il lavoro dei doppiatori italiani e degli altri paesi perchè permettono ai film di essere visti in tutto il mondo.

La puntata di Che Tempo che fa, in onda su Rai 3, è disponibile su Raiplay.