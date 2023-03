Air, Ben Affleck sulla sua amicizia con Michael Jordan: "Giochiamo a carte insieme"

Ben Affleck è il regista di Air, la nuova pellicola in cui dirige se stesso e il suo amico di lunga data Matt Damon nei panni degli uomini che hanno portato alla realizzazione delle celeberrime scarpe Air Jordan. In vista dell'uscita del nuovo film, che arriverà presto nelle sale, Affleck ha rivelato di essere amico di Michael Jordan nella vita reale, descrivendo l'impatto che l'atleta ha su tutte le persone che incontra.

Quando a Affleck è stato chiesto di parlare di come è riuscito ad avvicinare Michael Jordan per farsi raccontare la storia di come ha stretto un accordo con Nike per realizzare la leggendaria linea di scarpe, l'attore/regista ha rivelato di essere da tempo in ottimi rapporti con la leggenda del mondo del basket:

"Ogni tanto gioco a carte con Michael, abbiamo anche molti amici in comune...", ha spiegato la star, secondo quanto riportato da Cinemablend. "Jordan è un eroe per me. E so quanto sia una figura importante e significativa, in particolare nella comunità afroamericana. Di conseguenza se hai intenzione di fare un film su Michael Jordan devi farlo rispettosamente. Nessuno ti chiede di fare un'agiografia, ma se fai un film devi farlo fortuitamente bene."

"Non ho mai conosciuto nessuno con quel tipo di carisma, quando entra in una stanza si sparge ovunque. Ed è lui o è il modo in cui la gente lo tratta? Sono i tuoi ricordi di lui? Non lo so, so soltanto che è una cosa molto potente. Quando l'ho incontrato stava giocando a golf. Ho aspettato che finisse di giocare perché io non gioco a golf... credo che sia uno sport che mangia la vita delle persone", ha concluso Ben Affleck.